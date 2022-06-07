Ленинск-кузнечане рассказали, что сегодня утром на проспекте Кирова произошла автоавария. Судя по кадрам, сделанным на месте происшествия, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в автобус "ПАЗ".

‒ Ехала мимо, так поняла что крузак пытался перестроиться в соседний поток, его не пустили и он боднул автобус, ‒ предположили очевидцы.

На фотографиях видно, что правое переднее крыло иномарки серьезно пострадало при столкновении.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу за подробностями. Правоохранители подтвердили факт ДТП. Обстоятельства уточняются.