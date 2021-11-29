Внедорожник снес светофор после аварии на кемеровском перекрестке

Жители областного центра в Сети опубликовали кадры с последствиями ДТП, которое произошло сегодня утром в районе улицы Каменская, 13.

Судя по снимкам, два автомобиля столкнулись на перекресте: произошел контакт красной отечественной легковушки с черным кроссовером, в результате чего последний улетел в светофор, серьезно повредив основание указателя.

В городском ГИБДД факт аварии подтвердили. Подробности инцидента выясняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что легковушка перевернулась после столкновения с деревом в Новокузнецке.