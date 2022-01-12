Внедорожник протаранил трамвай на кемеровском перекрестке

Очевидцы разместили в Сети кадры с места аварии. По их данным, инцидент произошел в среду, 12 января, на пересечении улиц Спортивной и Соборной, неподалеку от ресторана в ТЦ. Судя по опубликованным фотографиям, под ударам оказался трамвай №1, в него влетел внедорожник белого цвета.

– Простой составил всего 9 минут. Никто не пострадал, – рассказали корреспонденту AVOKADO в КЭТК.

Собеседник добавил, что ДТП случилось по вине водителя иномарки, который во время выезда со двора не уступил путь общественному транспорту.