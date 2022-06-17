Внедорожник протаранил такси на кемеровском проспекте

Публикация появилась в сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте". Автор указал, что авария произошла на Кузнецком проспекте в столице Кузбасса.

– ДТП на Кузнецком около Автоспутника, – сказал он в подписи к фото.

Судя по фотографии, черный внедорожник врезался в переднюю часть автомобиля такси посреди проезжей части. Информации о пострадавших нет. При этом в ГИБДД города Кемерово корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобной аварии в ведомстве нет. Таким образом, либо стражи закона еще не узнали о случившемся или же участники ДТП предпочли разобраться "мирным" путем без вмешательства полиции.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в пятницу, 17 июня, "король парковки" на спорткаре занял тротуар в центре Кемерова, чем возмутил пешеходов.