Внедорожник протаранил такси на кемеровском проспекте

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Фото:  

В Сети жители областного центра сообщили о ДТП с участием машины такси, которое произошло посреди оживленного кемеровского проспекта.

Публикация появилась в сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте". Автор указал, что авария произошла на Кузнецком проспекте в столице Кузбасса.

ДТП на Кузнецком около Автоспутника, сказал он в подписи к фото.

Судя по фотографии, черный внедорожник врезался в переднюю часть автомобиля такси посреди проезжей части. Информации о пострадавших нет. При этом в ГИБДД города Кемерово корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобной аварии в ведомстве нет. Таким образом, либо стражи закона еще не узнали о случившемся или же участники ДТП предпочли разобраться "мирным" путем без вмешательства полиции.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в пятницу, 17 июня, "король парковки" на спорткаре занял тротуар в центре Кемерова, чем возмутил пешеходов.

Да!
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