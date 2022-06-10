Внедорожник опрокинулся на встречную полосу после ДТП в Кузбассе

Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO, что утром 9 июня на улице 50 лет Комсомола в Междуреченске произошло ДТП с грузовым автомобилем. Предварительно, водитель "ГАЗ-3302" двигался по левой полосе и решил перестроиться в правую полосу, по которой ехала Toyota Hilux. Грузовик не уступил дорогу иномарке и столкнулся с ней.

От удара внедорожник вылетел на встречную полосу и опрокинулся. Водитель "Тойоты", 37-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован, сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу.

Видеозаписью, на которую попал момент ДТП, поделился сайт VSE42.Ru.