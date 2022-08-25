Прокопчане поделились в социальных сетях кадрами с места ДТП. На фотографиях видно, что в автоаварии участвовал внедорожник, у которого от столкновения почти полностью смяло правую сторону. Автомобиль лишился дверей и переднего колеса.

– ДТП на подъеме в Тырганскую гору, – рассказали очевидцы.

За подробностями инцидента журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. По данным правоохранителей, ДТП случилось 24 августа на улице Высокогорной, 11. Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser врезался в стоящий "КамАЗ". В результате ДТП был травмирован управлявший иномаркой.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает водителям о необходимости придерживаться при движении безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.