Работники приюта в Новокузнецке выложили в Сеть фотографии и видео собаки, привезенной от одной из торговых точек города. На снимках видно, что на лапах имеются раны, а кожа обтягивает кости. По словам волонтеров, об истощенной собаке им сообщили горожане, которые заметили животное на крыльце одного из магазинов.

‒ Девочку привезли в тяжелейшем состоянии. Собака элементарно не в силах была стоять на ногах! Ее экстренно положили под капельницы, первый осмотр показал обморожение конечностей (как позже выяснилось бедняга вмерзла в лед), ‒ рассказали добровольцы на странице приюта в социальной сети.

Сейчас волонтеры занимаются стабилизацией состояния собаки. Они сообщили, что животному необходимо полное обследование из-за подозрения на почечную недостаточность, а также качественный корм, в связи с чем работники приюта просят финансовой помощи.