+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Вмерзла в лед": новокузнечане обнаружили на улице истощенную собаку

0
Фото:  

Волонтеры рассказали о спасении бездомного животного в южной столице Кузбасса.

Работники приюта в Новокузнецке выложили в Сеть фотографии и видео собаки, привезенной от одной из торговых точек города. На снимках видно, что на лапах имеются раны, а кожа обтягивает кости. По словам волонтеров, об истощенной собаке им сообщили горожане, которые заметили животное на крыльце одного из магазинов.

‒ Девочку привезли в тяжелейшем состоянии. Собака элементарно не в силах была стоять на ногах! Ее экстренно положили под капельницы, первый осмотр показал обморожение конечностей (как позже выяснилось бедняга вмерзла в лед), ‒ рассказали добровольцы на странице приюта в социальной сети.

Сейчас волонтеры занимаются стабилизацией состояния собаки. Они сообщили, что животному необходимо полное обследование из-за подозрения на почечную недостаточность, а также качественный корм, в связи с чем работники приюта просят финансовой помощи.

Видео: ВКонтакте / Приют "Шанс на жизнь"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33578

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined