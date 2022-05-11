Влюбиться в Новосибирск за несколько минут: комфортная жизнь рядом с метро «Заельцовская»

Красный проспект — самая длинная и красивая улица столицы Сибири. А выражение «живу в районе Красного» у новосибирцев означает — в центре, в локации с хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
Название «Расцветай на Красном» говорит само за себя. Комплекс находится на центральной улице Новосибирска — Красном проспекте, в 5-минутах от метро «Заельцовская». Его расположение подойдет и тем, кто передвигается на автомобиле: в жилом комплексе удобные выезды на Красный проспект и улицу Дачная.
«Расцветай на Красном» – композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта около 9 га.
4 мая ключи уже получили новоселы первого 18-этажного дома «Расцветай на Красном». Объект был сдан раньше заявленного срока на шесть месяцев.
«Расцветай на Красном» подходит семьям с детьми. С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. Семь детских садов, восемь школ среди которых престижные образовательные школы столицы Сибири: лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора», ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Красном» расположены знаковые «зеленые зоны» и места отдыха новосибирцев и гостей города: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.
Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха.На площадке детям 3–6 лет можно поиграть с песком и водой, а подросткам и взрослым побегать по дорожкам со специальным прорезиненным покрытием, позаниматься спортом или просто пообщаться в беседках.
Сейчас в «Расцветай на Красном»открыты продажи в 30-этажном и доме переменной этажности. В домах более 20 планировочных решений: от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. В квартирах предусмотрены кухни-гостиные, два санузла, гардеробные, витражные окна и французские балконы.
Финансовый партнер проекта — Банк ДОМ.РФ
ул. Красный проспект, 165
Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф
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