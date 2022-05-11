Влюбиться в Новосибирск за несколько минут: комфортная жизнь рядом с метро «Заельцовская»

Название «Расцветай на Красном» говорит само за себя. Комплекс находится на центральной улице Новосибирска — Красном проспекте, в 5-минутах от метро «Заельцовская». Его расположение подойдет и тем, кто передвигается на автомобиле: в жилом комплексе удобные выезды на Красный проспект и улицу Дачная.

«Расцветай на Красном» – композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта около 9 га.

4 мая ключи уже получили новоселы первого 18-этажного дома «Расцветай на Красном». Объект был сдан раньше заявленного срока на шесть месяцев.