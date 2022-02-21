Влетевший в ограждение автомобиль попал на видео в Новокузнецке

Пользователи социальных сетей выложили видео, на которое попала разбитая машина в Новокузнецке. Автомобиль, ВАЗ-2104, встал поперек проезжей части, завалившись на левую сторону. Передняя часть легковушки деформирована от столкновения с ограждением. Инцидент, по словам очевидцев, произошел днем 20 февраля в районе дома №16 по улице Куйбышева.
‒ Сегодня мимо проезжали. Походу от столкновения уходил, ‒ предположил новокузнечанин в комментариях.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Видео: Instagram / nvkzdtp
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