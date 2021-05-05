В социальной сети Ильи Середюка жители кузбасской столицы задались вопросом об обработке городских парков и Соснового бора в Рудничном районе от клещей.

Из ответа градоначальника следует, что работы по очищению территорий от кровопийц будут проведены в ближайшее время. Он заверил, что в настоящий момент исполнитель готов приступить к обработке города, однако необходимо дождаться установления сухой погоды. Если не соблюсти условие, то земли будут политы раствором напрасно.

Ранее редакция Avokado сообщала, что таежные кровопийцы открыли сезон охоты на кузбассовцев. В свою очередь медики перечислили способы, которые помогут защитить здоровье россиян от клещей в сезон их активности.