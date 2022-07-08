Влажная погода пришла в Кузбасс под влиянием циклона

Ночью и ранним утром в пятницу, 8 июля, жители разных частей Кемеровской области могли наблюдать за плотным туманом, который спустился на города шахтерского края из-за погодных условий, а именно высокой влажности, что отметили в разговоре с журналистом AVOKADO синоптики.

– Сегодня в поздние часы и утром наблюдалась высокая влажность на территории всего Кузбасса, а также прошли осадки, которые особенно ощутили жители юга региона. Такая погода была неспроста, ее принес циклон, нависший над Новосибирской областью, но оказывающий влияние и на нашу область, – уточнила специалист Гидрометцентра.

К слову, собеседница интернет-журнала добавила, что в скором времени в регион все-таки вернется настоящее лето. Так, в ближайшие выходные воздух прогреется до +25, +30°C. Отмечается, что высокие температуры продержатся до среды следующей недели, а потом будет похолодание, но краткосрочное и незначительное.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что "ядовитый" туман лишил сна жителей кемеровского частного сектора.