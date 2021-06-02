+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти займутся благоустройством территорий в кузбасских муниципалитетах в 2022 году

0
Фото:  

Жители Кемеровской области выбрали, какие места в их городах больше всего нуждаются в благоустройстве. В следующем году власти организуют соответствующие работы, о чем рассказали в администрации регионального правительства.

В течение месяца кузбассовцы оставляли в Сети пожелания, какие места в их населенном пункте нужно благоустроить.


Оказалось, что жители областного центра поддерживают идею приведения в порядок бульвара Патриотов от улицы Радищева до улицы Юрия Двужильного (около 12,5 тыс. голосов). В южной столице Кузбасса лидером стал ремонт пешеходного тротуара по проспекту Запсибовцев (11,6 тыс. голосов).


Еще более 10 тыс. прокопчан выступили за продолжение благоустройства Тырганского парка. Жители Киселевска выбрали аллею Шахтеров на улице Мира, а беловчане — сквер стадиона "Грамотеинский".


В целом по региону в 19 муниципалитетах набралось 105 объектов, требующих изменений. Из них 45 будут благоустроены в 2022 году. Информацию о них можно получить на страницах администраций муниципалитетов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25639

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined