Власти займутся благоустройством территорий в кузбасских муниципалитетах в 2022 году

В течение месяца кузбассовцы оставляли в Сети пожелания, какие места в их населенном пункте нужно благоустроить.

Оказалось, что жители областного центра поддерживают идею приведения в порядок бульвара Патриотов от улицы Радищева до улицы Юрия Двужильного (около 12,5 тыс. голосов). В южной столице Кузбасса лидером стал ремонт пешеходного тротуара по проспекту Запсибовцев (11,6 тыс. голосов).

Еще более 10 тыс. прокопчан выступили за продолжение благоустройства Тырганского парка. Жители Киселевска выбрали аллею Шахтеров на улице Мира, а беловчане — сквер стадиона "Грамотеинский".

В целом по региону в 19 муниципалитетах набралось 105 объектов, требующих изменений. Из них 45 будут благоустроены в 2022 году. Информацию о них можно получить на страницах администраций муниципалитетов.