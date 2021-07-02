Власти заявили об уменьшении вредных веществ в воздухе Новокузнецка

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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, а также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), по совместительству главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова отчитались об экологической обстановке в южной столице Кузбасса.

Эксперты во время рабочего визита в Новокузнецк провели оценку результатов улучшения экологической обстановки в городе, после введения мероприятий по кардинальному снижению выбросов загрязняющих воздух веществ.


Стоит отметить, что на протяжении трех последних лет южная столица шахтерского края входит в список 12 городов России, где общий объем вредных выбросов в атмосферу к 2024 году должен быть снижен не менее чем на 20 %.


Поэтому первоочередной задачей для властей Кемеровской области стал процесс выведения Новокузнецка из числа самых грязных с экологической точки зрения территорий РФ.

Благодаря принимаемым в рамках реализации проекта мерам выбросы в Новокузнецке в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократились более чем на 10% при плане - 5%, прокомментировал Сергей Цивилев.

При этом, со слов губернатора Кузбасса, к 2024 году объем выбросов в атмосферу города планируется снизить на 69 тысяч тонн или 20,25 % в сравнении с уровнем,зафиксированным в 2017 году.

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