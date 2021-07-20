Власти заявили о решении проблемы с затором машин на въезде в Кемерово

В тексте комментария, который появился под одним из постов в Instagram-аккаунте Ильи Середюка, жители Кемерова попросили чиновника решить проблему с большими пробками на выезде в город.

Так, по словам автора письма, движение машин часто затруднено в районе железнодорожного переезда в поселке Пионер. Кроме того, пользователь Сети указал на плохое состояние дорожного полотна на указанном участке трассы.

Представители администрации в ответ на жалобу местного жителя заявили, что "вопрос уже решен"

– Этот вопрос уже решен положительно на федеральном уровне. Он находится в компетенции Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, — указали в ведомстве.

Кроме того, власти отметили, что с транспортным затором можно разобраться если разгрузить данный ж/д переезд, а для этого необходимо построить проезжую часть в обход города.