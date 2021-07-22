Власти заявили о низкой поставке вакцины российского производства в Кузбасс

По данным местных властей на утро четверга, 22 июля, на территории Кемеровской области имеются запасы из 130 000 доз вакцин. При этом в ходе еженедельного брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова озвучила название препаратов от COVI-19, которые в значительной степени преобладают в регионе.

– Поступает к нам преимущественно "Спутник V". Были поставки "КовиВака", но они незначительные. В настоящее время в медицинских организациях имеется около 800 доз вакцины "КовиВак", а это буквально единичные дозы по медицинским организациям, – сообщила медик.

Кроме того, специалист подчеркнула, что еще одна зарегистрированная в России вакцина "ЭпиВакКорона" также присутствует в Кузбассе, но от прежних поставок к настоящему моменту на складах осталось менее 100 доз препарата. Однако в ближайшее время ожидается его новая поставка, но в незначительном количестве, в общей сложности в шахтерский край направят 3 240 доз, которые будут распределены по всем медицинским организациям.