Власти заявили о низкой поставке вакцины российского производства в Кузбасс

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Власти Кемеровской области озвучили количество и название вакцин, которые присутствуют в регионе на настоящий момент. Оказалось, что дозы одного из препаратов остались на складах в минимальном количестве.

По данным местных властей на утро четверга, 22 июля, на территории Кемеровской области имеются запасы из 130 000 доз вакцин. При этом в ходе еженедельного брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова озвучила название препаратов от COVI-19, которые в значительной степени преобладают в регионе.

– Поступает к нам преимущественно "Спутник V". Были поставки "КовиВака", но они незначительные. В настоящее время в медицинских организациях имеется около 800 доз вакцины "КовиВак", а это буквально единичные дозы по медицинским организациям, – сообщила медик.

Кроме того, специалист подчеркнула, что еще одна зарегистрированная в России вакцина "ЭпиВакКорона" также присутствует в Кузбассе, но от прежних поставок к настоящему моменту на складах осталось менее 100 доз препарата. Однако в ближайшее время ожидается его новая поставка, но в незначительном количестве, в общей сложности в шахтерский край направят 3 240 доз, которые будут распределены по всем медицинским организациям.

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