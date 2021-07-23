Власти заявили о нехватке водителей транспорта на кемеровском маршруте

Отсутствие автобусов на кемеровском маршруте №23 стало поводом для сильного возмущения местных жителей, который выразили свое недовольство на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

Так, автор сообщения заверил, что с июля этого года власти в надежде исправить ситуацию значительно сократили график движения транспорта, но несмотря на перемены, маршруток пассажиры дождаться так и не смогли.

– И. В. Середюк сообщал, что 23 маршрут возобновил свою работу, по факту ничего не изменилось. Чем занимается администрация г. Кемерово?! И сколько это безобразие может продолжаться?, – сокрушился пользователь Сети.

Представители администрации отреагировали на жалобы оправдали перебои с маршрутными такси кадровым дефицитом водительского состава.

– Быть может дело в организации перевозок в городе и в тех, кто непосредственно за это отвечает? – задал вопрос Владимир.

Ранее редакция AVPKADO сообщала, что власти прокомментировали жалобу кемеровчан на сбой в работе маршрутного такси.