Власти заявили о намерении уничтожить гаражи в центре Кемерова

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Гаражи в Центральном районе кузбасской столицы в скором времени могут быть уничтожены. Соответствующее заявление огласили местные власти.

Соответствующая информация появилась на просторах Сети. Так, интернет-пользователь поинтересовался у кемеровских властей о судьбе кооператива, расположенного на улице Брянская, где находятся около 20 гаражей.


На обращение вскоре отреагировали чиновники, которые рассказали любопытному жителю, что развитие территорий осуществляется в соответствии с генеральным планом города. Также комментатор отметил, что объекты на указанном участке размещены не на всегда, а на определенное время.

– Металлические гаражи на территории города Кемерово размещаются временно, до начала освоения территории капитальным строительством. При принятии решения о развитии территории, владельцы уведомляются в установленном порядке, – прокомментировали в администрации.

Ранее редакция интернет-журнал AVOKADO сообщала, что власти южной столицы области заявили о желании навсегда избавиться от частных домов, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.

Да!
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