Власти заявили о намерении уничтожить гаражи в центре Кемерова

Соответствующая информация появилась на просторах Сети. Так, интернет-пользователь поинтересовался у кемеровских властей о судьбе кооператива, расположенного на улице Брянская, где находятся около 20 гаражей.

На обращение вскоре отреагировали чиновники, которые рассказали любопытному жителю, что развитие территорий осуществляется в соответствии с генеральным планом города. Также комментатор отметил, что объекты на указанном участке размещены не на всегда, а на определенное время.

– Металлические гаражи на территории города Кемерово размещаются временно, до начала освоения территории капитальным строительством. При принятии решения о развитии территории, владельцы уведомляются в установленном порядке, – прокомментировали в администрации.

Ранее редакция интернет-журнал AVOKADO сообщала, что власти южной столицы области заявили о желании навсегда избавиться от частных домов, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.