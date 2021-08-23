Власти заявили о намерении переоформить кемеровский спорткомплекс под ТЦ

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Документ с планами кемеровских властей юридически переоформить под ТЦ земельный участок, где зарегистрирован "Дворец спорта" в Центральном районе города появился в открытом доступе.

Из свежего постановления на сайте городской администрации следует, что во вторник, 31 августа, на территории кузбасской столицы пройдут публичные слушания по изменению использования земельного участка на улице Карболитовская, 18.


При этом "МК в Кузбассе" сообщает, что в 2014 году на данной территории был зарегистрирован "Дворец спорта" и ранее предполагалось, что на объекте будет осуществляться спортивная деятельность, но в настоящее время строение эксплуатируется под ТЦ "Максимум". Из этого следует, что через семь лет после появления спортивный комплекс по документам приобретет статус торгового объекта.

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