Власти заявили о достижении пика распространения COVID-19 в Кузбассе

Отсутствие высокого роста заболеваемости населения вирусом COVID-19 подтолкнуло властей Кемеровской области на мысль, что регион достиг пика третьей волны коронавирусной инфекции и якобы вышел на уровень "условного плато". Об этом в понедельник, 26 июля, заявил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

– С высокой долей вероятности мы достигли пика данной волны пандемии, – заключил чиновник в своем выступлении.

Кроме того, Цигельник обратил внимание на показатели массовой вакцинации граждан на территории Кузбасса. С его слов, за минувшую неделю прививку поставили 40 812 человек, а за все время в шахтерском краю медики ввели лекарство от китайского вируса 655 733 пациентам.