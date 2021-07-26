Власти заявили о достижении пика распространения COVID-19 в Кузбассе

0
Фото:  

Власти Кузбасса заявили о достижении пика пандемии коронавирусной инфекции на территории региона. Ситуацию с заболеваемостью граждан чиновники охарактеризовали "условным плато".

Отсутствие высокого роста заболеваемости населения вирусом COVID-19 подтолкнуло властей Кемеровской области на мысль, что регион достиг пика третьей волны коронавирусной инфекции и якобы вышел на уровень "условного плато". Об этом в понедельник, 26 июля, заявил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

– С высокой долей вероятности мы достигли пика данной волны пандемии, – заключил чиновник в своем выступлении.

Кроме того, Цигельник обратил внимание на показатели массовой вакцинации граждан на территории Кузбасса. С его слов, за минувшую неделю прививку поставили 40 812 человек, а за все время в шахтерском краю медики ввели лекарство от китайского вируса 655 733 пациентам.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27412

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined