Власти заявили о 50% готовности новой стелы в кемеровском парке Победы

По данным кемеровского градоначальника, фундамент будущей стелы "Город трудовой доблести", которая украсит обновленный парк Победы, на текущий момент готов уже на 50%.
– Сейчас идут замена грунта под пешеходные тротуары, отсыпка береговой линии, формирование набережной Искитимки, – уточнил Илья Середюк в Telegram-канале.
Сейчас строители приступили к планировке площадок, где в будущем появится военная техника и инсталляции, а также формируют удобную сеть дорожек, которые свяжут главные аллеи парка. Вместе с этим над заменой электричества работают электрики.
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