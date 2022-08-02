+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти: заторы образовались на кемеровских дорогах из-за ремонта моста

0
Фото:  

Глава столицы Кузбасса Илья Середюк прокомментировал проблемы в движении транспорта по территории города, которые возникли сразу после закрытия Красноармейского моста на капитальный ремонт.

По данным кемеровского градоначальника, перекрытие Красноармейского моста не могло не отразиться на движении в городе, поскольку теперь автовладельцам приходится ездить в обход, а это, действительно, создает некоторые трудности на дорогах.

Анализ показывает, что перекрытие такой важной транспортной артерии города прошло мягко и не привело к коллапсу, которого многие опасались. Однако небольшие заторы присутствуют. Сейчас прорабатываем и внедряем вместе со специалистами ЦОДД точечные решения, которые помогут их избежать, прокомментировал ситуацию мэр.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти сообщили о демонтаже защитных конструкций сетей на мосту.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38772

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined