Власти: заторы образовались на кемеровских дорогах из-за ремонта моста

По данным кемеровского градоначальника, перекрытие Красноармейского моста не могло не отразиться на движении в городе, поскольку теперь автовладельцам приходится ездить в обход, а это, действительно, создает некоторые трудности на дорогах.

– Анализ показывает, что перекрытие такой важной транспортной артерии города прошло мягко и не привело к коллапсу, которого многие опасались. Однако небольшие заторы присутствуют. Сейчас прорабатываем и внедряем вместе со специалистами ЦОДД точечные решения, которые помогут их избежать, – прокомментировал ситуацию мэр.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти сообщили о демонтаже защитных конструкций сетей на мосту.