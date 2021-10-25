Власти запретят парковку в центре Кемерова из-за ярмарки

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Парковка транспорта в центре города Кемерово попадет под ограничения на время проведения крупных ярмарок.

Остановка и стоянка транспорта в центре города будет запрещена в ближайшие дни, сообщили местные власти. Так, речь идет о периоде с 20:00 по местному времени 27 октября и до 15:00 28 октября.


Новые ограничения вступят в силу на следующих участках дорог:

  • парковка около дома на улице Ермака, 7;
  • улица Красная – от дома на улице Ермака, 7 до Советского проспекта по обеим сторонам проезжей части.

Стоит отметить, что в предстоящий четверг, 28 октября, с 6:00 до 15:00 под запрет попадет остановка и стоянка автомобилей на участке улицы Красная от дома на улице Ермака, 7 и до Советского проспекта включительно. Правило будет действовать по обеим сторонам проезжей части, указали чиновники.


Также на время ярмарки будет ограничен въезд транспорта на парковку возле дома на улице Ермака, 7.

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