Власти запретят парковку в центре Кемерова из-за ярмарки

Остановка и стоянка транспорта в центре города будет запрещена в ближайшие дни, сообщили местные власти. Так, речь идет о периоде с 20:00 по местному времени 27 октября и до 15:00 28 октября.
Новые ограничения вступят в силу на следующих участках дорог:
- парковка около дома на улице Ермака, 7;
- улица Красная – от дома на улице Ермака, 7 до Советского проспекта по обеим сторонам проезжей части.
Стоит отметить, что в предстоящий четверг, 28 октября, с 6:00 до 15:00 под запрет попадет остановка и стоянка автомобилей на участке улицы Красная от дома на улице Ермака, 7 и до Советского проспекта включительно. Правило будет действовать по обеим сторонам проезжей части, указали чиновники.
Также на время ярмарки будет ограничен въезд транспорта на парковку возле дома на улице Ермака, 7.
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