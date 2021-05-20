Власти запретят движение на кемеровском проспекте на сутки

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В Кемерове пройдет всероссийский спортивный марафон, из-за чего движение на одном из городских проспектов будет перекрыто на сутки. Это отразится и на работе общественного транспорта.

30 мая в столице Кузбасса состоится всероссийский фестиваль "Забег.РФ", участникам которого предстоит пробежать 21 километр про проспекту Притомский.


Так, с 8:00 до 18:00 на данном участке будет перекрыто движение, в связи с чем иначе будет ездить и общественный транспорт: автобусы это время будут объезжать проспект. Оставленные там накануне после 22:00 машины будут эвакуированы на парковку торгового центра на Московском 19.


Кроме того, на участке забега установят металлические ограждения, зрители смогут посетить мероприятие, пройдя через металлодетекторы, о чем говорится в распоряжении горадминистрации.

Фото: Администрация города Кемерово
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