Власти запретили кузбассовцам разводить костры и жарить шашлыки

С пятницы, 15 апреля, в Кузбассе введен особый противопожарный режим, при котором не разрешается разводить костры и готовить на открытом огне, в том числе мангале, мясо. Действовать режим на территории области будет с 15 апреля по 1 июня. Любителям шашлыка придется ходить в кафе. Также в региональном ГУ МЧС перечислили список дел, попавших на этот период под запрет:

запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса;

запрещается разведение костров;

не бросайте не затушенные спички и сигареты;

не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

следите за действиями детей и не допускайте детской шалости с огнем.

Всем гражданам-нарушителям выпишут штраф от 2 000 до 4 000 рублей, должностным лицам – от 15 000 до 30 000 рублей, юрлицам – от 200 000 до 400 000 рублей.