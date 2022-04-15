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Власти запретили кузбассовцам разводить костры и жарить шашлыки

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Жители Кемеровской области вынуждены до 1 июня обходиться без горячих шашлыков собственного приготовления. Нарушителям режима грозят крупные штрафы.

С пятницы, 15 апреля, в Кузбассе введен особый противопожарный режим, при котором не разрешается разводить костры и готовить на открытом огне, в том числе мангале, мясо. Действовать режим на территории области будет с 15 апреля по 1 июня. Любителям шашлыка придется ходить в кафе. Также в региональном ГУ МЧС перечислили список дел, попавших на этот период под запрет:

  • запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса;
  • запрещается разведение костров;
  • не бросайте не затушенные спички и сигареты;
  • не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
  • следите за действиями детей и не допускайте детской шалости с огнем.

Всем гражданам-нарушителям выпишут штраф от 2 000 до 4 000 рублей, должностным лицам – от 15 000 до 30 000 рублей, юрлицам – от 200 000 до 400 000 рублей.

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