Власти заплатят почти 120 млн рублей за проект нового моста в Новокузнецке

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Во время заседания горсовета глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о предстоящей работе над проектом нового моста через реку Томь, который обойдется бюджету города в почти 120 миллионов рублей.

Новый мост, согласно проекту, появится в Орджоникидзевском районе Новокузнецка и соединит улицу Фесковскую и Притомское шоссе. По словам Кузнецова, пока создание объекта находится на этапе разработки проекто-сметной документации. По итогам аукциона подготовка документации обойдется Новокузнецку в 119,1 миллиона рублей.


Как сообщил глава города, данные работы планируется завершить в декабре 2021 года. Сам же мост может появиться уже к концу следующего года.


Кузнецов также отметил, что старый Байдаевский мост сносить не будут. Его продолжат использовать вместе с новым, однако один из них будет предназначен только для пешеходов, а другой – для автомобилей.

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