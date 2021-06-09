Власти заплатят почти 120 млн рублей за проект нового моста в Новокузнецке

Новый мост, согласно проекту, появится в Орджоникидзевском районе Новокузнецка и соединит улицу Фесковскую и Притомское шоссе. По словам Кузнецова, пока создание объекта находится на этапе разработки проекто-сметной документации. По итогам аукциона подготовка документации обойдется Новокузнецку в 119,1 миллиона рублей.

Как сообщил глава города, данные работы планируется завершить в декабре 2021 года. Сам же мост может появиться уже к концу следующего года.

Кузнецов также отметил, что старый Байдаевский мост сносить не будут. Его продолжат использовать вместе с новым, однако один из них будет предназначен только для пешеходов, а другой – для автомобилей.