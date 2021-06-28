Власти заплатили почти 225 млн рублей за капремонт старейшей школы Новокузнецка

Согласно информации, которая поступила от губернатора Кемеровской области, ремонтные работы школы №12 имени Героя Советского Союза Семена Черновского, здание которой было построено в 1933 году, сегодня завершились. Сообщается, что на объекте ремонтники обновили спортзал и оборудовали студию для съемок учебных видео
— В капремонт и оснащение этого старейшего учебного заведения Новокузнецка вложено почти 225 миллионов рублей. За время подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже обновили 21 образовательное учреждение, еще семь сделаем до конца юбилейного года, — прокомментировал Цивилев.
Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Новая школа появится в Рудничном районе Кемерова.
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