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Власти запланировали запуск новой электрички в Новокузнецке

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Проект по введению нового пригородного поезда в южной столице Кузбасса начала разрабатываться в целях улучшения транспортной системы. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов в Instagram.

Исходя из текста публикации, известно, что предполагается, что электричка будет курсировать по маршруту Калтан – Новокузнецк в утреннее время. Считается, что это сможет повысить уровень комфорта, сопутствующий горожанам, добирающимся на работу, за счет отсутствия пробок.

- Предполагается, что пассажиры будут доезжать до жд вокзала Новокузнецк и далее продолжат движение в пригородном поезде №6902 в Заводском направлении, - отметил мэр.

Вместе с этим, подчеркивается, что, прибыв на жд вокзал, горожане смогут продолжить свой путь и другим путем – на общественном транспорте.


Также сообщается, что планируемое время выезда поезда из Калтана – 4:50, со станции Осинники отправляться в сторону Новокузнецка он будет в 5:05, прибывать на конечную – в Новокузнецк – будет в 5:45.


Приниматься окончательное решение об инициативе будет по итогам открытого голосования, которое также было запущено новокузнецкими властями.

Да!
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