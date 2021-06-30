Власти запланировали запуск новой электрички в Новокузнецке

Исходя из текста публикации, известно, что предполагается, что электричка будет курсировать по маршруту Калтан – Новокузнецк в утреннее время. Считается, что это сможет повысить уровень комфорта, сопутствующий горожанам, добирающимся на работу, за счет отсутствия пробок.

- Предполагается, что пассажиры будут доезжать до жд вокзала Новокузнецк и далее продолжат движение в пригородном поезде №6902 в Заводском направлении, - отметил мэр.

Вместе с этим, подчеркивается, что, прибыв на жд вокзал, горожане смогут продолжить свой путь и другим путем – на общественном транспорте.

Также сообщается, что планируемое время выезда поезда из Калтана – 4:50, со станции Осинники отправляться в сторону Новокузнецка он будет в 5:05, прибывать на конечную – в Новокузнецк – будет в 5:45.

Приниматься окончательное решение об инициативе будет по итогам открытого голосования, которое также было запущено новокузнецкими властями.