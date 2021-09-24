Власти запланировали ввести больничные и декретные выплаты для самозанятых

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В России могут расширить категории жителей, имеющих право на получение больничных и декретных выплат. С таким проектом выступили в Минэкономразвития страны.

Власти изучают возможность введения соцгарантий для различных категорий граждан, в том числе и для самозанятых. Именно для них в Минэкономразвития предложили ввести компенсацию больничных и организовать декретные выплаты. Минтруд подтвердил, что такая инициатива находится на рассмотрении правительства.

- Важно обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан, - заявил представитель Минтруда, цитирует его издание "Ведомости".

Отметим, что сейчас работающие на себя россияне не могут делать отчисления в Фонд социального страхования, следовательно, не могут претендовать на соцгарантии. В случае принятия нового проекта от ведомства ситуация изменится.


Инициативу предварительно одобрили во Всероссийском союзе страховщиков.


Напомним, что в России режим самозанятости появился лишь как пилотный проект. Региональные власти с 1 июля 2020 года могли вводить его на своей территории. Это предполагает, что работающие на себя должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами либо 6% при работе с компаниями.

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