Власти запланировали создать в Кемерове бассейн или новый ТЦ

Уже несколько лет в Кемерове ведется развитие набережной Томи вдоль Притомского проспекта. На обозначенной территории появился Ледовый дворец "Кузбасс", Московская площадь, продолжается строительство "Кузбасс-Арены". Вдоль Притомского проспекта уже открыт один детский садик и достраивается второй. В ближайшие годы будут созданы парковые зоны и места отдыха. До конца 2022 года на набережной завершится устройство амфитеатра, лестничных сходов и видовых площадок.
‒ Затем в последующие годы будет выполняться строительство дорожных развязок, набережная дополнится открытым бассейном, центром детских развлечений или торговым центром, ‒ рассказали представители кузбасского Минстроя в официальном Telegram-канале.
Ранее власти Кемерова обозначили сроки открытия первого километра новой набережной.
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