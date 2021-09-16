Власти запланировали реконструировать терминал новокузнецкого аэропорта

Как отметил в соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе запланировано обновление аэрогавани. Градоначальник назвал условие начала восстановительных работ.

– Собственники приняли решение сохранить существующий терминал. Его закроют на реконструкцию после того, как новый аэровокзал будет запущен в эксплуатацию, – написал Кузнецов.

Мэр добавил, что после реконструкции в здании появятся гостиница, ресторан и торговые объекты. Завершить строительство нового терминала планируется до февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что здание международного аэропорта в Новокузнецке теперь принадлежит собственнику из Москвы.