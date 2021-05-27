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Власти запланировали расширить перечень мест в Кемерове с запретом продажи спиртного

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В Кемерове может увеличиться количество территорий, где будет запрещено реализовывать алкоголь.

Власти кузбасской столицы проводят публичные слушания, в рамках которых определятся дополнительные участки города, где нельзя продавать алкоголь. Преимущественно запрет будет распространяться на территории вблизи дошкольных учреждений:

  • бульв. Строителей, 65 (детсад);
  • просп. Комсомольский, 50 (детсад);
  • ул. Дегтярева, 4 (детсад);
  • ул. 1-я Заречная, 7 (детсад);
  • просп. Молодежный, 33а (детсад);
  • просп. В.В. Михайлова, 3 (детсад);
  • просп. В.В. Михайлова, 3в (детсад);
  • ул. Ворошилова, 6б (детсад);
  • просп. Ленина, 122в (детсад);
  • ул. Ноградская, 11 (детсад);
  • ул. Ноградская, 18 (детсад);
  • ул. Ноградская, 30 (детсад);
  • ул. Леонова, 5а (детсад);
  • ул. Леонова, 11б (детсад);
  • ул. Инициативная, 18б (детсад);
  • ул. Инициативная, 31 (детсад);
  • ул. Попова, 3а (детсад).

Также ограничение коснется некоторых школ:

  • просп. В.В. Михайлова, 5 (средняя школа и школа искусств);
  • просп. Шахтеров, 105 (средняя школа);
  • просп. Кузнецкий, д. 2 (спортшкола);
  • ул. Гагарина, д. 118 (спортшкола);
  • ул. Волкова, д. 45 (спортшкола);
  • ул. Соборная, д. 5а (спортшкола);
  • ш. Промышленновское, 40 (спортшкола).

Кроме того, под запрет могут попасть некоторые медицинские организации:

  • просп. Притомский, д. 11;
  • просп. Притомский, д. 7/1;
  • пер. Щегловский, д. 12.

В горадминистрации напомнили, что реализация алкоголя запрещена в радиусе 40 метров от образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Помимо этого, спиртное нельзя продавать на расстоянии 52 метров от вокзалов, аэропортов, военных объектов и объектов повышенной опасности. Определить точные границы зон можно при проведении общественных обсуждений.


До 2 июня власти готовы рассмотреть новые предложения, затем начнется подготовка проекта постановления о нововведении, пишет VSE42.Ru.

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