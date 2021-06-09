Власти запланировали открыть в Кузбассе более 30 пляжей

В Кузбассе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, на котором представители МЧС и руководство региона обсудили вопросы безопасного отдыха у воды.

По данным специалистов, с каждым годом количество мест около водоемов и рек, предназначенных для купания и отдыха, увеличивается. К настоящему моменту власти уже запланировали открыть в Кемеровской области 32 пляжа и 57 мест для массового отдыха у воды.

Несмотря на это, число таких мест необходимо увеличивать, считают спасатели. Это обусловлено тем, что пока главной причиной гибели отдыхающих остается купание на "диких пляжах". Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.

Напомним, к настоящему моменту в регионе функционируют три пляжа.