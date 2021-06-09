Власти запланировали открыть в Кузбассе более 30 пляжей

0

Органы местного самоуправления запланировали открыть на территории Кемеровской области более 30 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

В Кузбассе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, на котором представители МЧС и руководство региона обсудили вопросы безопасного отдыха у воды.


По данным специалистов, с каждым годом количество мест около водоемов и рек, предназначенных для купания и отдыха, увеличивается. К настоящему моменту власти уже запланировали открыть в Кемеровской области 32 пляжа и 57 мест для массового отдыха у воды.


Несмотря на это, число таких мест необходимо увеличивать, считают спасатели. Это обусловлено тем, что пока главной причиной гибели отдыхающих остается купание на "диких пляжах". Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.


Напомним, к настоящему моменту в регионе функционируют три пляжа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25888

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined