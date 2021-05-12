Власти запланировали опиловку деревьев в центре Кемерова стоимостью 250 тысяч рублей

Согласно материалам портала госзакупок, объявленный электронный аукцион подразумевает валку и опиловку деревьев в центре Кемерова. Организация, заключившая контракт с горадминистрацией, проведет валку 16 вязов и 8 тополей без корчевания пня, а также опиловку 24 вязов.

Также в техническое задание подрядчика входит уборка мелких веток в радиусе 15 метров и вывоз порубочных остатков на спецполигон.

Крайник срок выполнения работ запланировано — 31 октября. Начальная стоимость контракта составляет 249 997,05 рубля. Подать заявки на участие в аукционе можно до 19 мая.