Власти зафиксировали значительный прирост новых больных COVID-19 в Кузбассе

Как сообщается в правительственном Telegram-канале, к утру 3 октября в регионе заболели коронавирусной инфекцией еще 168 человек. Наибольший прирост произошел в Новокузнецке.

Новокузнецк -25,

Кемерово - 23,

Белово - 16,

Прокопьевск - 13,

Междуреченск и Юрга - по 12,

Калтан - 11,

Анжеро-Судженск - 6,

Осинники - 5,

Мыски, Тайга, Гурьевский МР и Яшкинский МР - по 4,

Киселевск, Полысаево, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Тяжинский МР - по 3,

Кемеровский МО, Мариинский МР, Таштагольский МР и Тисульский МР - по 2,

Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Ленинский-Кузнецкий МО - по 1.

Всего с начала распространения COVID-19 в Кузбассе заболели 57 385 граждан. Из этого количества 54 818 человек уже выздоровели и покинули больницы. Число летальных исходов среди зараженных пациентов продолжает увеличиваться и на сегодняшний день уже достигло отметки в 1 312 случаев.

Продолжают получать лечение 1 256 жителей региона, в стационарах и на изоляции остаются 10 625 человек.