Власти зафиксировали значительный прирост новых больных COVID-19 в Кузбассе

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Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Кемеровской области зафиксировано более 150 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщается в правительственном Telegram-канале, к утру 3 октября в регионе заболели коронавирусной инфекцией еще 168 человек. Наибольший прирост произошел в Новокузнецке.

  • Новокузнецк -25,
  • Кемерово - 23,
  • Белово - 16,
  • Прокопьевск - 13,
  • Междуреченск и Юрга - по 12,
  • Калтан - 11,
  • Анжеро-Судженск - 6,
  • Осинники - 5,
  • Мыски, Тайга, Гурьевский МР и Яшкинский МР - по 4,
  • Киселевск, Полысаево, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Тяжинский МР - по 3,
  • Кемеровский МО, Мариинский МР, Таштагольский МР и Тисульский МР - по 2,
  • Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Ленинский-Кузнецкий МО - по 1.

Всего с начала распространения COVID-19 в Кузбассе заболели 57 385 граждан. Из этого количества 54 818 человек уже выздоровели и покинули больницы. Число летальных исходов среди зараженных пациентов продолжает увеличиваться и на сегодняшний день уже достигло отметки в 1 312 случаев.


Продолжают получать лечение 1 256 жителей региона, в стационарах и на изоляции остаются 10 625 человек.

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