Власти зафиксировали значительный прирост новых больных COVID-19 в Кузбассе

Как сообщается в правительственном Telegram-канале, к утру 3 октября в регионе заболели коронавирусной инфекцией еще 168 человек. Наибольший прирост произошел в Новокузнецке.
- Новокузнецк -25,
- Кемерово - 23,
- Белово - 16,
- Прокопьевск - 13,
- Междуреченск и Юрга - по 12,
- Калтан - 11,
- Анжеро-Судженск - 6,
- Осинники - 5,
- Мыски, Тайга, Гурьевский МР и Яшкинский МР - по 4,
- Киселевск, Полысаево, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Тяжинский МР - по 3,
- Кемеровский МО, Мариинский МР, Таштагольский МР и Тисульский МР - по 2,
- Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Ленинский-Кузнецкий МО - по 1.
Всего с начала распространения COVID-19 в Кузбассе заболели 57 385 граждан. Из этого количества 54 818 человек уже выздоровели и покинули больницы. Число летальных исходов среди зараженных пациентов продолжает увеличиваться и на сегодняшний день уже достигло отметки в 1 312 случаев.
Продолжают получать лечение 1 256 жителей региона, в стационарах и на изоляции остаются 10 625 человек.
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