Власти за один миллиард рублей отремонтируют кемеровские дома

Решение властей капитально отремонтировать 209 жилых домов в кузбасской столице появилось в документах на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Из опубликованных материалов следует, что самые дорогие работы за 13 млн рублей будут проведены в здании на проспекте Советском, 44.

Также специалисты обновят объекты на улице Сарыгина, 23 (более 11 млн рублей), Терешковой, 25А (более 10 млн рублей), Октябрьский, 33А (10 млн рублей), Сибиряков-Гвардейцев, 16 (более 9,5 млн рублей), бульвар Пионерский, 14 (9,7 млн рублей), проспект Ленина, 67 (9,4 млн рублей).

Без ремонта не останутся и дома по следующим адресам Пионерский, 2А и 11А, Строителей, 26, Кузнецкий, 56, 58, 62, Ленина, 65, 65А, 67А, 70, 73, 75, 75А, 114, Октябрьский, 23 и 77, Инициативная, 28А, Красная, 5, 12А, 14, Красноармейская, 137 и 142А, Мичурина, 21, 23, 29, Новогодняя, 8А, 10, 14, 18, Орджоникидзе, 4, Пролетарская, 11А, Спортивная, 18А и 38, Терешковой, 38.

В общей сложности на работы власти планируют потратить 972 миллиона рублей. Полный список адресов, в том числе в других городах, указан в документе.