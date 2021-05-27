Власти Юрги потратят 3,8 млн рублей на реставрацию городского монумента

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В Юрге запланирован ремонт Монумента героям гражданской войны, установленный в честь освобождения города от колчаковщины. Об этом сообщили в администрации регионального правительства.

Реставрация Монумента "Три штыка", расположенного на пересечении проспекта Победы и улицы Машиностроителей в Юрге, включает в себя замену иллюминации и косметический ремонт.


Помимо этого власти намерены установить на площадке Вечный огонь, который будет располагаться в центре склоняющихся штыков. Также планируется обустройство прилегающей территории.


Памятник открыли еще 19 декабря 1979 года, в день 60-летия освобождения Юрги от колчаковщины. Согласно проекту, на реставрацию объекта из городского бюджета запланировано выделить 3,8 млн рублей.

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