Власти выставили на продажу два угольных месторождения в Кемеровской области

На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов появились предложения продажи двух новых разрезов. Министерство экологии и природных ресурсов Кузбасса организовало два аукциона.

На продажу выставлен на разведку и добычу полезных ископаемых на Кулаковском месторождении и месторождении Копыловском-2. Оба объекта находятся в Юргинском округе. Разовый платеж составит около полутора миллионов рублей.

Отмечается, что выкупившая тендер компания должна осуществлять природоохранные мероприятия и следить за состоянием почвы и воды в месте разработки.