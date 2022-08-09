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Власти высказались о запуске электропоезда Кемерово-Новосибирск

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Министерство транспорта Кемеровской области ответило на просьбу о запуске электричек до соседнего региона.

Кемеровчане поинтересовались возможностью запуска электропоезда, следующего в Новосибирскую область. Горожане предположили, что существовавший ранее маршрут до Новосибирска можно было бы вернуть, или отправить электрички хотя бы до города Болотное.


В ответ представители Минтранса региона рассказали, что стоимость проезда в скоростном электропоезде "Кемерово-Новосибирск" превышает цену билета на автобус. Из-за этого пассажиров на обозначенной электричке становилось все меньше с каждым годом. По этой причине было принято решение отменить электропоезд.

‒ Учитывая, что на текущий момент себестоимость проезда в электропоезде уже в два раза превышает проезд в междугороднем автобусе, АО "Кузбасс-пригород" не организовывает его курсирование, ‒ отметили сотрудники министерства.

Также специалисты подчеркнули, что потребность перевозки пассажиров до Новосибирска полностью обеспечена автобусным сообщением.

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