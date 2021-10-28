Власти высказались о возможности открытия "Лапландии" в Кемерове

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Кемеровские власти дали ответ на вопрос о сроках открытия крупного ТЦ "Лапландия" в городе.

Тему об открытии "Лапландии" в Кемерове власти прокомментировали во время эфира на радиостанции "Маяк-Кузбасс". О возобновлении работы одной из самых крупных торговых точек в городе поинтересовался местный житель.

— ТЦ "Лапландия" закрыт по решению суда в связи с нарушением требований пожарной безопасности. После устранения всех нарушений ТЦ возобновит работу, — уточнили представители правительства областного центра.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что торговый центр "Лапландия" в Кемерове выставили на продажу. Объект предлагается купить в составе лота из десятка ТРЦ на общую сумму 8,2 миллиарда рублей.

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