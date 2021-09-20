Власти высказались о строительстве велотрассы в Кузбассе

Вместе со строительством прочих спортобъектов кузбассовцы предложили в соцсетях губернатора Сергея Цивилева создать в регионе велотрассу.
— Еще бы велотрек или велотрассу, ближайшие такие объекты в Омске и Красноярске, — говорится в публикации.
На высказывание отреагировали в Минспорте Кузбасса, отметив, что сейчас по области ведется активное возведение различных спортобъектов.
— Первоочередной задачей считаем строительство инфраструктуры для базовых видов спорта нашего региона, затем обязательно продолжим строительство объектов для других видов спорта, — ответили в министерстве.
В ведомстве добавили, что одновременно заниматься созданием всех интересующих кузбассовцев площадок и комплексов для занятий спортом невозможно.
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