Власти высказались о строительстве велотрассы в Кузбассе

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Жители шахтерского края высказали идею о возведении объектов для велоспорта. Власти прокомментировали предложение.

Вместе со строительством прочих спортобъектов кузбассовцы предложили в соцсетях губернатора Сергея Цивилева создать в регионе велотрассу.

— Еще бы велотрек или велотрассу, ближайшие такие объекты в Омске и Красноярске, — говорится в публикации.

На высказывание отреагировали в Минспорте Кузбасса, отметив, что сейчас по области ведется активное возведение различных спортобъектов.

— Первоочередной задачей считаем строительство инфраструктуры для базовых видов спорта нашего региона, затем обязательно продолжим строительство объектов для других видов спорта, — ответили в министерстве.

В ведомстве добавили, что одновременно заниматься созданием всех интересующих кузбассовцев площадок и комплексов для занятий спортом невозможно.

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