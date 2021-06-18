Власти высказались о случаях повторного заражения COVID-19 в Кузбассе

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Случаи повторного заражения пациентов коронавирусной инфекцией были выявлены на территории Кемеровской области. Об этом в ходе брифинга рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Китайский вирус повторно вселялся в тела пациентов, которые ранее имели антитела, заявила специалист. При этом она отметила, что подобные случаи медицинские сотрудники выявляли у людей старшей возрастной группы или граждан, имеющих следующие хронические заболевания: сахарный диабет, заболевания легких и системы кровообращения.

— Это тот контингент, о котором мы уже более года говорим, что он является самым уязвимым, — отметила представитель Минздрава.

Однако точное количество повторных коронавирусных пациентов Зеленина не смогла назвать, поскольку они отдельно не учитываются статистикой как повторные.

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