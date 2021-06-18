Власти высказались о риске срыва празднования 300-летия Кузбасса из-за COVID-19

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летию промышленного освоения Кузбасса, ранее были назначены на 6 июня, но из-за усложнившейся эпидемиологической обстановкой в регионе власти могут перенести торжество на более поздний срок. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

– На данный момент действует распоряжение губернатора до 30 июня, а дальше будет принято решение, – пояснила чиновница.

Ранее редакция Avokado сообщала, что власти Кузбасса сообщили о возможном переводе больниц в режим "боевой готовности" из-за COVID-19