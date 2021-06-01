Поток воды прорвал из под земли на месте монтажных работ, которые проводились на проспекте Комсомольском.
– По информации специалистов АО "Кемвод", произошла утечка на месте монтажных работ на пр. Комсомольском по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения микрорайона 64, – сообщили сотрудники мэрии.
Ранее свидетели разместили ролик с инцидентом в городе Кемерово в Сети. Судя по записи, из под земли в воздух вырвалась вода. При этом во время просмотра можно заметить, что территория возле места прорыва вскопана и ограждена предупредительными знаками с забором.
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