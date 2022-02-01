Власти высказались о переводе кузбасских школ на дистант на фоне резкого увеличения зараженных COVID-19

Во время последнего аппаратного совещания и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила о снижении числа обращений несовершеннолетних в "красные зоны". Специалист отметила, что родители стали реже вызывать врачей для своих детей на дом.

Комментируя положительную динамику губернатор Кузбасса заявил, что для достижения подобного результата было принято решение о точечном переводе классов и школ крупных городов на дистанционный формат обучения.

– На территориях, которые удалены от Кемерова и Новокузнецка, ситуация более-менее стабильная... поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для перевода всех школ на дистанционное обучение, – заявил Цивилев.

Он также добавил, что в настоящий момент директора и коллективы школ справляются с ситуацией, в связи с чем острой нужды перевода учеников на "удаленку" нет.