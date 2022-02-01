Власти высказались о переводе кузбасских школ на дистант на фоне резкого увеличения зараженных COVID-19

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал возможность перевода школьников на онлайн-формат обучения.

Во время последнего аппаратного совещания и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила о снижении числа обращений несовершеннолетних в "красные зоны". Специалист отметила, что родители стали реже вызывать врачей для своих детей на дом.


Комментируя положительную динамику губернатор Кузбасса заявил, что для достижения подобного результата было принято решение о точечном переводе классов и школ крупных городов на дистанционный формат обучения.

– На территориях, которые удалены от Кемерова и Новокузнецка, ситуация более-менее стабильная... поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для перевода всех школ на дистанционное обучение, – заявил Цивилев.

Он также добавил, что в настоящий момент директора и коллективы школ справляются с ситуацией, в связи с чем острой нужды перевода учеников на "удаленку" нет.

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