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Власти высказались о необходимости обновления аэропорта под Шерегешем

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Возможность проведения реконструкции аэропорта находится на рассмотрении у проектировщиков, с которыми встретился глава Таштагольского района Владимир Макута для личного обсуждения предстоящих дел.

Со слов чиновника, аэропорт под Шерегешем играет значимую роль для жителей региона поскольку в некоторые поселки невозможно добраться по земле и попасть на территорию можно только по воздуху.

Рейс, который совершается еженедельно, закрывает потребности жителей почти двух десятков отдаленных поселков, — прокомментировали в администрации района.

При этом Макута заявил, что в аэропорту базируется вертолет, который выполняет рейсы санитарной авиации и используется МЧС при необходимости в случаях ЧС.


В настоящий момент идет рассмотрение возможности реконструкции взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры для приема бортов средней авиации. По мнению главы района, обновленный аэропорт местным властям будет легче содержать в случае, если он будет принимать больше рейсов, так как сейчас дотирует бюджет.

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