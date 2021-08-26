Власти высказались о необходимости обновления аэропорта под Шерегешем

Со слов чиновника, аэропорт под Шерегешем играет значимую роль для жителей региона поскольку в некоторые поселки невозможно добраться по земле и попасть на территорию можно только по воздуху.

— Рейс, который совершается еженедельно, закрывает потребности жителей почти двух десятков отдаленных поселков, — прокомментировали в администрации района.

При этом Макута заявил, что в аэропорту базируется вертолет, который выполняет рейсы санитарной авиации и используется МЧС при необходимости в случаях ЧС.

В настоящий момент идет рассмотрение возможности реконструкции взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры для приема бортов средней авиации. По мнению главы района, обновленный аэропорт местным властям будет легче содержать в случае, если он будет принимать больше рейсов, так как сейчас дотирует бюджет.