Власти выкупили еще более 300 жилищ кемеровчан для дальнейшего сноса

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В кузбасской столице продолжают выкупать недвижимость в районе Сибиряков-Гвардейцев. На текущий момент власти присвоили себе более 300 жилых участков.

Власти столицы Кузбасса подписали еще 308 соглашений о выкупе подлежащих сносу частных домов и иных объектов недвижимости в Заводском районе города. Уточняется, что речь идет о строениях, расположенных в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Соборной, Тухачевского и Искитимской набережной. Соответствующую информацию во вторник, 26 июля, озвучил градоначальник Илья Середюк.


Мэр уточнил, что деньги получили уже 283 семьи, а 131 из них после сделок уже успела приобрести жилье в многоквартирных домах, еще 24 купили частные дома в других районах областного центра, а в одном случае семейство приняло решение завладеть "голым" земельным участком, чтобы на нем построить себе новый дом.

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