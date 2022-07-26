Власти выкупили еще более 300 жилищ кемеровчан для дальнейшего сноса

Власти столицы Кузбасса подписали еще 308 соглашений о выкупе подлежащих сносу частных домов и иных объектов недвижимости в Заводском районе города. Уточняется, что речь идет о строениях, расположенных в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Соборной, Тухачевского и Искитимской набережной. Соответствующую информацию во вторник, 26 июля, озвучил градоначальник Илья Середюк.

Мэр уточнил, что деньги получили уже 283 семьи, а 131 из них после сделок уже успела приобрести жилье в многоквартирных домах, еще 24 купили частные дома в других районах областного центра, а в одном случае семейство приняло решение завладеть "голым" земельным участком, чтобы на нем построить себе новый дом.