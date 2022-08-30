Власти выделят свыше 3 млрд рублей на ремонт кемеровского аэродрома

На портале государственных закупок появился тендер от Ространсмодернизации на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию кемеровской воздушной гавани. Закончить работы необходимо до 30 июня 2024 года. Начальная цена контракта составила 3 271 230 603 рубля. В документах сказано, что все деньги на эти цели будут направлены из федерального бюджета.

Из перечня работ следует, что специалистам предстоит возвести новые несущие конструкции, а также сделать ограждения, трубопровод, кровлю, фасадные и отделочные работы, наружную канализацию, водоснабжение, электроснабжение, асфальтирование дорог, искусственные сооружения, благоустройство и прочее.