+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти выделят свыше 3 млрд рублей на ремонт кемеровского аэродрома

0
Фото:  

Власти ищут подрядчика для ремонта аэродрома в столице Кузбасса. За выполнение работы в правительстве готовы заплатить несколько миллиардов рублей.

На портале государственных закупок появился тендер от Ространсмодернизации на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию кемеровской воздушной гавани. Закончить работы необходимо до 30 июня 2024 года. Начальная цена контракта составила 3 271 230 603 рубля. В документах сказано, что все деньги на эти цели будут направлены из федерального бюджета.


Из перечня работ следует, что специалистам предстоит возвести новые несущие конструкции, а также сделать ограждения, трубопровод, кровлю, фасадные и отделочные работы, наружную канализацию, водоснабжение, электроснабжение, асфальтирование дорог, искусственные сооружения, благоустройство и прочее.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39548

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined