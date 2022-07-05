Власти выделят из казны Новокузнецка 1,5 млрд рублей на новые трамваи и троллейбусы

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На сайте государственных закупок появилась информация, что в правительстве Новокузнецка планируют обновить городскую систему электротранспорта. Ради выполнения подобных нужд чиновники намерены потратить 1,5 миллиарда рублей.

Согласно контракту, мэрия южной столицы Кемеровской области ищет человека, который до декабря 2023 года поставит в Новокузнецк 19 троллейбусов (из них 10 – без увеличенного автономного хода, 9 – с увеличенным) и 12 трамваев.

– Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2022 г., не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не бывшим в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, – следует из проекта муниципального контракта.

При этом на поставку трамваев планируется потратить 888 279 999,96 рублей, на вот троллейбусы обойдутся несколько дешевле в 642 061 200 рублей. В общей сложности обновление городского электротранспорта требует 1 530 341 199,96 рублей. Все деньги будут взяты из городской казны в рамках реализации федерального проекта.

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