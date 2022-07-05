Власти выделят из казны Новокузнецка 1,5 млрд рублей на новые трамваи и троллейбусы

Согласно контракту, мэрия южной столицы Кемеровской области ищет человека, который до декабря 2023 года поставит в Новокузнецк 19 троллейбусов (из них 10 – без увеличенного автономного хода, 9 – с увеличенным) и 12 трамваев.

– Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2022 г., не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не бывшим в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, – следует из проекта муниципального контракта.

При этом на поставку трамваев планируется потратить 888 279 999,96 рублей, на вот троллейбусы обойдутся несколько дешевле в 642 061 200 рублей. В общей сложности обновление городского электротранспорта требует 1 530 341 199,96 рублей. Все деньги будут взяты из городской казны в рамках реализации федерального проекта.