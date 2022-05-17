Власти выделят более 150 млн рублей на строительство пешеходного бульвара в центре Кемерова

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Правительство кузбасской столицы опубликовало тендер на выполнение работ по строительству пешеходного бульвара с автомобильной дорогой в Центральном районе. На все власти выделили более 150 миллионов рублей.

Согласно опубликованным документам, новый объект появится в городе Кемерово на участке от примыкания "Бокового проезда просп. Притомского (дублер)" до спорткомплекса "Кузбасс-Арена". При этом вдоль пешеходной зоны с обеих сторон появятся автомобильные дороги.


Сам бульвар будет оснащен велосипедными дорожками и освещением, а также системами видеонаблюдения и звукового оповещения. Также он будет включать в себя пешеходный тротуар, проходящий в центральной части будущего бульвара, который в некоторых местах разделятся на две полосы, между которыми высадят деревья и кустарники.


Максимальная цена контракта – 153 819 000 рублей. При этом все деньги на эти цели будут выделены из регионального бюджета. Подрядчик обязан завершить работы по строительству объекта до 31 декабря текущего года.

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