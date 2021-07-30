Власти выделили на ремонт кузбасских больниц более 2 млрд рублей

В июле 2021 года рабочие приступили демонтажу старых конструкций в Кемеровской городской клинической поликлинике №5 имени Л.И. Темерхановой. Также к началу августа строителям необходимо снести перегородки, окна, дверные блоки и все инженерные коммуникации в медицинском учреждении, заявили в Минздраве Кузбасса.

Что касается других объектов медицины в области, то в поликлинике №1 Осинниковской городской больницы специалисты починят кровлю за 4,9 млн рублей и проведут ремонт в кабинетах на четвертом этаже здания, а в Кузбасской детской клинической больнице имени Ю.Е. Малаховского обновят сразу несколько подразделений: поликлиники №5, №7 и №8.

В общей сложности в текущем году на обновления объектов здравоохранения в регионе местные власти выделили более 200 млн рублей, а федеральные правители направили два миллиарда рублей. В 2022 году финансирование строек продолжится, но уже полностью за счет средств из регионального бюджета.

Стоит отметить, что в течение пяти лет на территорию шахтерского края будут завезены 1 392 единицы медицинского оборудования, в списке оказались новые рентгенаппараты, флюорографы и маммографы. Также появятся 193 модульные конструкции, из них – 159 ФАПов, 7 – общих врачебных практик и 27 врачебных амбулаторий.

Автопарки медицинских организаций станут мощнее, поскольку получат 225 новых авто, на которых медики будут добираться до пациентов.